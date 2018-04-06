Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm 2. fragmanı! Sultan Mehmed'in Şehzade Orhan hamlesi

Kenan İmirzalıoğlu, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçüköse, Ertan Saban'ın başrollerde oynadığı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 10 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak.

Mehmed, Konstantiniyye'de keşfe devam ediyor; Teodora ile Mara Hatun'un karşılaşması beklenmedik bir sonuca sahne oluyor!

Mehmed'in Delibaş ile sıkışıp kaldığı Konstantiniyye'den kaçması için Eleni'den yardım istenir. Eleni, Mehmed'in Konstantiniyye'den kaçması için gereken bilgiyi verecek mi?

Şehzade Orhan, yaşadıkça Mehmed için tehdit olmaya devam etmektedir. Mehmed, bu kabusu sonlandırmak ve devletin geleceğini korumak için Orhan'ı hedef almıştır. Orhan'a karşı yapılacak hamle, hem Çandarlı'ya hem de İshak'a yansıyacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, gizli kapılar ardında Konstantiniyye’nin fethi için çalışmaya devam etmektedir. Çandarlı'nın ise Sultan Mehmed’i zapturapt altına almak için başka hesapları vardır. Bu hesaplardan Sultan Mehmed’in annesi yerine koyduğu Mara Hatun da nasibini alacaktır.

Ama fetih yolundaki en büyük tehlike bu değildir. Konstantinos yeni bir Haçlı birliği yaratmak niyetindedir. Bunu engellemek isteyen Sultan Mehmed, kimsenin aklına gelmeyecek, son derece tehlikeli bir işe girişecektir.