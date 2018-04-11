Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü izle: İçimizde hain var! (Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü, dün akşam hayranlarını Kanal D ekranına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı tarihi dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümde saraydaki entrikalar devam ediyor. Sultan Mehmed, Konstantiniyye'de sıkışmış, dışarı çıkmak için çare aramaktadır. Sultan Mehmed ile Delibaş'a yardıma ise Teodora gider. Eleni'nin çizimleri sayesinde Konstantiniyye'den çıkmayı başaran Sultan Mehmed'in ilk işi Şehzade Orhan'ın tutulduğu yere yani Edirne'ye gitmek olur. Fakat Şehzade Orhan serbest bırakılmış ve kaçmıştır. Akşemseddin neden böyle bir şey yaptı merak ediliyor. Bu yüzden yeni bölüm fragmanı neden çıkmadı soruluyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölümde Konstantiniyye’ye giden Sultan Mehmed ile Delibaş, yeni planlarını devreye sokuyor. Kılık değiştirerek Konstantiniyye’ye gelen Mehmed ile Delibaş, keşiş Gennadios’un yardım çağrısı sonucu gelmişlerdi. Haçlı Birliği’nin toplanmasını engellemek için harekete geçen Mehmed, başarılı olur. Haçlı Birliği’nin toplanamaması, Bizans İmparatorluğu’nu harekete geçirir. Halk içinde bir Türk’ün kaos yarattığını ve bunun sonucunda olayların geliştiğini öğrenen Bizans İmparatoru Konstantinos, bu olayın sorumlularının peşine düşer.