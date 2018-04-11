Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü izle: İçimizde hain var! (Yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü, dün akşam hayranlarını Kanal D ekranına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı tarihi dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümde saraydaki entrikalar devam ediyor. Sultan Mehmed, Konstantiniyye'de sıkışmış, dışarı çıkmak için çare aramaktadır. Sultan Mehmed ile Delibaş'a yardıma ise Teodora gider. Eleni'nin çizimleri sayesinde Konstantiniyye'den çıkmayı başaran Sultan Mehmed'in ilk işi Şehzade Orhan'ın tutulduğu yere yani Edirne'ye gitmek olur. Fakat Şehzade Orhan serbest bırakılmış ve kaçmıştır. Akşemseddin neden böyle bir şey yaptı merak ediliyor. Bu yüzden yeni bölüm fragmanı neden çıkmadı soruluyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü...
Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölümde Konstantiniyye’ye giden Sultan Mehmed ile Delibaş, yeni planlarını devreye sokuyor. Kılık değiştirerek Konstantiniyye’ye gelen Mehmed ile Delibaş, keşiş Gennadios’un yardım çağrısı sonucu gelmişlerdi. Haçlı Birliği’nin toplanmasını engellemek için harekete geçen Mehmed, başarılı olur. Haçlı Birliği’nin toplanamaması, Bizans İmparatorluğu’nu harekete geçirir. Halk içinde bir Türk’ün kaos yarattığını ve bunun sonucunda olayların geliştiğini öğrenen Bizans İmparatoru Konstantinos, bu olayın sorumlularının peşine düşer.
Konstantiniyye’nin kapıları kapatılır ve herkes sorguya çekilir. Bizans İmparatoru Konstantinos ile evlenmek için gelen Mara Hatun’un bu olayı planladığı düşünülse de olayın arkasındaki isim çok farklıdır. Demetrios, gizli planı büyük bir aşk beslediği Teodora’ya anlattığını hatırlar. Pontus Prensesi Teodora, gizemini korumaktadır. Bizans sarayına getirilen Mara Hatun’a ulaşmaya çalışan Teodora, gerçek kimliğini açıklar. Öyle ki hakikat, onu Mehmed ile karşı karşıya getirir.
Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. son bölümü izle
Leyla Hatun’un, Sultan Murad’ın çocuğunu taşıması sarayı karıştırmaya devam eder. İshak Paşa, Leyla’yı kullanmanın planlarını yaparken Mehmed’i tahttan indirmek için de harekete geçecektir. Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in kapalı kapılar ardında ne planladığını merak eder. Yıllar önce yeniçerilerle yaptığı iş birliği sonucu Mehmed’i tahttan indiren Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in intikam için geri döndüğünün farkındadır.
“İçimizde hainler var #Delibaş! Edirne yılan yuvasına dönmüş, ateşe verilesi!” ????????????— Mehmed Bir Cihan Fatihi (@MehmedBCF) 10 Nisan 2018
Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin yeni bölümü sona erdi.
Destekleriniz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz! #SultanMehmedDemek pic.twitter.com/99qUycXV67
Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, alıştığı gibi son bölüm sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. Fakat göremeyince merak etmeye başladılar. Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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