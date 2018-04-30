MAGAZİN

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” oyuncusu İsmail Demirci isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol alan İsmail Demirci isyan etti. Demirci, "ben artık bir deri montla da dizi çekmek istiyorum" dedi

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” oyuncusu İsmail Demirci isyan etti

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği Emre Karayel’in rol aldığı “Oksimoron” adlı oyun önceki akşam ilk kez seyirciyle buluştu.

TİM Show Center’da yapılan oyunun galasına birçok ünlü isim de katıldı.

Yarın akşam final yapacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol alan İsmail Demirci, oyunu eşi Hande Soral’la izledi.

Demirci, “Hiçbir pişmanlığım yok. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Ama artık bir daha dönem dizisinde olmam. ‘Muhteşem Yüzyıl’da da oynamıştım. Atalarımızı canlandırmak güzel bir şey ama ben artık bir deri montla da dizi çekmek istiyorum” dedi.

Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
Doğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılarDoğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmed Bir Cihan Fatihi ismail demirci

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.