“Mehmed Bir Cihan Fatihi” oyuncusu İsmail Demirci isyan etti

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği Emre Karayel’in rol aldığı “Oksimoron” adlı oyun önceki akşam ilk kez seyirciyle buluştu.

TİM Show Center’da yapılan oyunun galasına birçok ünlü isim de katıldı.

Yarın akşam final yapacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol alan İsmail Demirci, oyunu eşi Hande Soral’la izledi.

Demirci, “Hiçbir pişmanlığım yok. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Ama artık bir daha dönem dizisinde olmam. ‘Muhteşem Yüzyıl’da da oynamıştım. Atalarımızı canlandırmak güzel bir şey ama ben artık bir deri montla da dizi çekmek istiyorum” dedi.

