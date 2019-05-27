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Mehmet Akif Alakurt önce öldürdü sonra savundu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesaplarından yaptığı sert açıklamalarla sıkça gündeme gelen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı. Alakurt'un gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.

Mehmet Akif Alakurt önce öldürdü sonra savundu!

Yıllar önce rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, uzun bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

Mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmeyen Alakurt, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kadarı da olmaz dedirtti.

ÖLDÜRDÜĞÜ YILANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Arabasıyla üzerinden geçerek bilinçli olarak yılanı öldüren Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Yaptığı canilikle gündeme gelen Alakurt'a tepki yağdı.

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Gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı silen Alakurt'un yaptığı pişkin açıklamada herkese pes dedirtti. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.

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