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  4. Mehmet Akif Ersoy geç kalınca uçağa alınmamıştı! Sitemi fenomen Gökhan Ünver'in diline düştü

Mehmet Akif Ersoy geç kalınca uçağa alınmamıştı! Sitemi fenomen Gökhan Ünver'in diline düştü

17.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, havaalanına geç kalınca uçağa alınmadı. Ünlü gazeteci sosyal medyadan isyan edince THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yanıt gecikmedi. Fenomen Gökhan Ünver'den ise herkesi güldüren bir paylaşım geldi.

Son dönemde ünlü isimlerin uçağa geç kaldıkları için uçağa alınmadıkları ve isyan ettikleri paylaşımları dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de gazeteci Mehmet Akif Ersoy idi.

Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz haftalarda THY ile yaşadığı sorunu sosyal medyadan paylaşmıştı.

Uçağa alınmadığını ve görevlilerin bir sonraki uçuş için yeniden bilet alması gerektiğini söylediğini dile getiren Ersoy, 'Ben havalimanına 45 dakika önce geldim. Sistem üzerinden check-in yapmama hiç bir şekilde müsaade edilmedi. contraeal'a geldiğimde de uçak dolu olduğu için beni almadılar' demişti.

Bu olayın ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, durumun aslında Mehmet Akif Ersoy'un anlattığından daha farklı olduğunu aktardığı bir paylaşımda bulunmuştu.

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Üstün "'Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle… Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz. Gece 02.36 ve 02.39’da beni de aramışsın, yorucu bir cuma günüydü sese uyanamamışım bunu ayrıca telafi edeceğim" demişti.

Ekran Alıntısı

HAVAALANINDA VİDEO ÇEKTİ

Bu olaylardan sonra fenomen Gökhan Ünver'den ünlülerin bu hallerini ti'ye alan bir paylaşım geldi.

Havalimanına gidince kendini tutamayan ve Mehmet Akif Ersoy'un videosuna gönderme yaparak kendisini ti'ye alan Gökhan Ünver, yine herkesi kahkahalara boğdu.


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