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Mehmet Ali Erbil "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" dedi! Tepki yağdı: Kızın yaşında...

13.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil yine şoke eden açıklamalara imza attı. Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" deyince tepki çekti. Erbil'e kızı Yasmin Erbil hatırlatıldı.

Mehmet Ali Erbil "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" dedi! Tepki yağdı: Kızın yaşında...

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mehmet Ali Erbil söylediği sözlerle tepki çekti.

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili yorum yaparken şoke etti.

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YASMİN ERBİL HATIRLATILDI

Katıldığı iftar yemeğinde ekranlarda sık sık görülmeye başlanan öpüşme sahnelerine değinen Mehmet Ali Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" ifadelerini kullandı.

Erbil "Rol icabı öpüşmek isterim" dese de tepkilerin odağındaydı.

Mehmet Ali Erbil'in sözlerini duyanlar "Kızın yaşında ayıp", "İnsan Yasmin'den utanır", "Kızın için böyle dense hoşuna gider mi?", "Yuh artık" diyerek tepki gösterdi.


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