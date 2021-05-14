Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: "Lütfen susmayın"

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm, giderek artarken ünlülerden de peş peşe kınama ve yardım çağrısı mesajları gelmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil de Instagram hesabından yaşananlara isyan etti.

"TÜM DÜNYA YAŞANANLARA SESSİZ"

Yaşanan insanlık dramına tepki gösterenlerden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında, "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım." ifadelerini kullandı.

