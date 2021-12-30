Mehmet Ali Erbil'e kızının dekolteleri sorulunca... Eski eşi müdahale etti

Daha önce kızının dekoltesini emojilerle sansürleyen Mehmet Ali Erbil bu konuda fikrini değiştirdi.

Geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de görünen Erbil Yasmin Erbil'in iddialı giyim tarzına dair sorulan sorulara yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil açıklamasında "Her genç kız öyle pozlar veriyor" ifadelerini kullandı. Bu soru üzerine hemen araya giren Nergis Kumbasar, "Ne varmış kıyafetlerinde? Bu konuda fikrimizi sormanıza gerek yok" dedi.

"DAVA SÜRÜYOR"

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen ve Ronay ile mahkemelik olan Erbil, "Dava sürüyor, henüz noktalanmadı. Açıklama yapmam doğru olmaz" diye konuştu. (SnobMagazin)



