Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Önceki gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.
Mehmet Ali Erbil ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi."
Okuyucu Yorumları 0 yorum