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Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım

04.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan şovmen Mehmet Ali Erbil, tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil artık kendi başına yürüyebiliyorMehmet Ali Erbil artık kendi başına yürüyebiliyor

"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"

63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Önceki gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi."

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