Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Bir hafta önce evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Mehmet Ali Erbil'den iyi haber gelmişti. Şovmen Pazar günü tekrar fenalaştı ve göğsündeki kanama nedeniyle ameliyata alındı. Erbil'in neden ameliyat olduğunu ve son sağlık durumunu kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil açıkladı.

GÖĞÜS İÇİ KANAMA NEDENİ İLE AMELİYAT OLDU

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yanlış duyumlar olmaması adına abimin durumunu özetlemek istiyorum. Dün akşam üzeri kırık kaburgasının sivri ucu diafragmada bir damarı yaraladı ve yine göğüs içine kanama nedeni ile ameliyat edildi ve kanama durduruldu. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Yine dualarımızla iyileşecek inşallah. Neden böyle oluyor demiyorum. Olumlu olumsuz her şey bizim için. Atlatacak bunu da inşallah"





