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Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil yeniden solunum cihazına bağlandı. Ünlü şovmenin doktor olan kız kardeşi “Abiminki hayatımda rastlamadığım bir yaralanma” dedi, doktoru Jan Klod Kayuka ise “Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor” açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak’ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil’in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler var haklı olarak. Kaburga kırıkları genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileşir. Az bir bölümü akciğere batar biraz kanama yapar akciğer söner. Hemen ufak bir müdahale yapılır hasta kısa sürede taburcu edilir. Abimin kaburga kırığı farklı. 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma. 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. Vücudun en önemli dev organı endoteldir. Endotel tüm damarların iç yüzeyini kaplar ve genişliği bir futbol sahası büyüklüğündedir. Böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılanır. Bunlar organlara zarar verir. En çok akciğer ve böbrek zarar görür. Abimde de akciğer en fazla zararı gören organ. Solunum cihazı ile kandaki oksijen miktarı ayarlanabiliyor. Süre uzadıkça infeksiyon riski de artıyor tabi. 17 yıllık kaçış sendromu hastalığı onda belli hasarlar yaratmış olmalı ki, tedavi süreci çok ama çok zorlu geçiyor. Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Fazlası işe her şey yapılıyor. Aile olarak tüm doktorlarına ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Yoğun Bakım tedavileri bazen böyle uzayabilir. Allah çok büyük biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz. “

DOKTORU: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka da şovmenin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor. Olumlu gelişmeleri biz de bekliyoruz.”


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