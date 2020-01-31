MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan vasiyet açıklaması

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan vasiyet açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Uzun süredir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil Bebek'te görüntülendi. Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan vasiyet açıklaması

Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'teydi. Muhabirlerin eski eşi Mehmet Ali Erbil ile ilgili sorularını cevaplayan Kumbasar "Tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü" dedi.

Hızlı adımlar ile yürüyen ikili, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar kimdir?Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar kimdir?

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlığı hakkında konuşan Kumbasar, “Bazen üzücü haberler çıkıyor, tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü” dedi.

nergis-kumbasar-yasmin-erbil-1

VASİYET AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini yazdığı haberleri çıkan ve bu duruma açıklık getiren Erbilin kızı Yasmin, “Çok çirkin bir haber, tabii ki öyle birşey yok. Kendinizi benim yerime koyun, sabah kalkıyorsunuz ve böyle haberler görüyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil, biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Erbil hastalığı, nergis kumbasar,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Doğulu'dan Uraz Kaygılaroğlu'na: Yengenle yollayacağım

Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Eski fotoğrafı ve annesine yaptığı yorum olay oldu

Rihanna'nın adı şimdi de ASAP Rocky ile anılıyor!

Bomba bir iddia daha! Suudi milyarderden ayrılıp...

İşte Benim Stilim'le ünlenen Niran Yalaz estetikle bambaşka biri oldu!

O da estetikten nasibini aldı! Son hali olay

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.