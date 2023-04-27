Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzı ile adından söz ettiriyor. Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil bu defa bikinli pozlarını paylaştı.

Yiğit Poyraz'la sevgili olan ünlü sunucunun bikinili karelerine beğeni yağdı. Yasmin Erbil'in düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri ünlü isme 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Bebek gibisin' gibi yorumlar yaparken ateş ve kalp emojileri de koydular.

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında ayrıldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.



