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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duygulandıran mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babası için duygusal bir mesaj yayınladı! Yasmin Erbil babasıyla ilgili "Hep başkalarını düşünmekten hastalandığını düşünüyorum" dedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duygulandıran mesaj

Evindeki düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babası için duygusal bir mesaj yayınladı.

22 yaşındaki Yasmin Erbil şu sözleri dile getirdi: En mutsuz olduğum anda bile babamı görünce unutur ve tebessüm edersin çünkü onun güzel enerjisini herkese geçirebilmek gibi bir yeteneği var. İnsan ayırmaz, herkesi sever kimse için kötülük düşünmez.

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Zaten ben hep başkalarını düşünmekten hastalandığını düşünüyorum çünkü insanlar işinden dolayı anlamasa da tanıyabileceğiniz en hassas, en duygusal insanlardan biridir babam. Filmlerde şarkılarda bile gözü dolar... Belki bunu söyledim diye kızacak sonra bana ama kızamaz... Kimseye kıyamaz çünkü...

BABAMA SARILINCA BÜTÜN DERTLERİM GİDER

Çok kişi yanlış yaptı ona belki o da yanlışlar yaptı ama hiç bir zaman niyeti kötü olmamıştır. Çok güzel affeder, affetmeyi bilir kin tutmak nedir bilmez. Ama en güzel sevmeyi bilir en çok da bizi çocuklarını küçükken zor şeyler yaşamış onda iz bırakan... Onlardan biri de dedem sert bir adammış çok sevgisini gösteremezmiş, babam da hep bunu kendine dert edip söz vermiş "Benim çocuklarım olduğunda ben onlara hep sarılacağım her zaman sevgimi göstereceğim diye.

Öyle de yapıyor ben babama sarılınca bütün dertlerim gider öyle içten sevdiği için, seni bilen sayan kalbinin güzelliğini gören herkes dua ediyor sana bence böyle bir devirde hepimizin sana daha çok ihtiyaci var. Benim zaten sana düşkünlüğümü biliyorsun babişim. Çok yakında okuyacaksın bunu. Bütün güzel enerjilerim seninle özel ve güzel adam, yine beni bu fotoğraftaki gibi güldüreceksin."


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