MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor! Doktorlar bugün Mehmet Ali Erbil'i uyandıracak

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor!

Evinde banyoda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil’in durumu iyiye gidiyor.

Yoğun bakım ünitesinde olan ünlü şovmenin tedaviye cevap verdiği ve doktorların Erbil’i bugün uyandırma kararı aldığı öğrenildi.

Doktorlar şovmeni uyandırarak genel durumunu gözleyecek. Ancak sanatçının bir süre daha yoğun bakımda kalacağı gelen bilgiler arasında.

SEZİN ERBİL'E TEPKİ VERİYOR

Öte yandan Erbil’i yoğun bakım ünitesinde bir tek kızı Sezin Erbil’in ziyaret edebildiği ve ünlü şovmenin kızına tepki verebildiği de iddia edildi.

Evinde düşen Erbil'in 16 yıl önceki hastalığı nüksetmişti ve bu sebeple yoğun bakıma alınmıştı.


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