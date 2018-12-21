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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İlk onları görmek istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

Uzun süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'den güzel haberler gelmeye devam ediyor! Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İlk onları görmek istedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil ünlü şovmenin son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil ile ilgili sevindirici haberler gelmeye başladı. Ünlü şovmenin Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim solunum cihazında ayrıldı” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Söylemezsem Olmaz’a canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.

SEZİN'İ VE MUHSİNE'Yİ ÇAĞIRDI!

İşte Yeşim Erbil'in açıklamalarından satırbaşları; "Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. On gün zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu 'gelin' diyor Sezin'i Muhsine'yi çağırıyor. Hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok hemen yoruluyor. Şimdi yiyecek istiyor vişne suyu çok sever istedi." dedi.

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