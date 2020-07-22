Mehmet Ali Erbil özel odada kalacak! 30 gün kimseyi görmeyecek

Geçen yıl evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı. Ünlü şovmenin kök hücre tedavisi önceki gün gerçekleştirildi.

Erbil, 30 gün boyunca steril bir odada kalacak ve kimseyle görüşmeyecek. ÇapaMag Magazin'in haberine göre; doktorlar, ünlü şovmenin sağlık durumuna göre konsültasyon sürecinin uzayabileceğini belirtiyor.

