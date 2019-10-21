Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Arabada çektiği videolarla fenomen olan ve sonrası şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen Erbil'in son görüntüsü ise herkesi korkuttu.

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, her ay düzenli olarak serum alıyor.

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.



