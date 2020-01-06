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  4. Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı. Bir süredir tedavilerine evinde devam eden Erbil, sessizliğini bozdu. Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen. Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

‘Bir buçuk senedir yatıyorum’ diyen ünlü komedyen, ‘Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum. Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

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Mehmet Ali Erbil taburcu 2. Sayfa

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