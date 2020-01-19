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  4. Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı. Mehmet Ali Erbil’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

HASTANEYE 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.

Sunucu Seray Sever “Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. ‘Şimdi döner gelecek’ dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor” dedi.

2020'DEN 'SAĞLIK DİLİYORUM' DEMİŞTİ...

Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti, ‘Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.'

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Mehmet Ali Erbil, vasiyet,

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