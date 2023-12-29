Mehmet Aslantuğ'a Arzum Onan sorusu! Barışma ihtimalleri var mı? "Etkilendiğimiz süreçler var"

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek mayısta boşandı. Boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Mehmet Aslantuğ o dönem boşanmayı isteyen tarafın Arzum Onan olduğunu söylemişti.

Mehmet Aslantuğ önceki gün Ortaköy'de bir partiye katıldı. Arzum Onan ile anlaşmalı bir şekilde boşanan Aslantuğ, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Arzum hanım ile bizim insani hiçbir derdimiz yok. Birlikte evlat büyüttük. Somut bir sebep yok. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler var" dedi.



Aslantuğ, "Tekrardan evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" diye cevap verdi.





