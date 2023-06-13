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Mehmet Aslantuğ'dan aşk iddiaları sonrası paylaşım! "Boşanmayı bu yüzden istediğim konuşuluyormuş..."

13.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ile boşandıktan sonra adı iş kadını Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karışan Mehmet Aslantuğ bu iddialara çok sinirlendi. Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından paylaşım yaparak isyan etti.

Mehmet Aslantuğ'dan aşk iddiaları sonrası paylaşım! "Boşanmayı bu yüzden istediğim konuşuluyormuş..."

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanma kararı alarak herkesi şaşırmıştı. Seçimlerde milletvekili adayı olan Aslantuğ'un boşanmadan kısa süre sonra Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu bu iddialara çok sinirlendi. Sosyal medyada Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş!" diyerek bir yazı yayınlayan Mehmet Aslantuğ şunları yazdı:

"Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

Ekran Alıntısı

TİP'E ÜYE OLMASINI HATIRLATTI

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. 'Haysiyetsizlik', 'şeref'in taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

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