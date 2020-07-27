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Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan eşi Arzum Onan ile birlikteliğinin 26. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aslantuğ, "26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan ile birlikteliklerinin 26. yılını kutladı.

Eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Aslantuğ, paylaşımına şu notu düştü:

Kaptanın seyir defteri... Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için de çok pişman! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç fark etmez! Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için.

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Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım.

Onan, geçtiğimiz günlerde bu kareyi, "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili..." notuyla yayınlamıştı.


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