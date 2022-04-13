Mehmet Fatih Çıtlak gündeme oturdu! "Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor"

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında dil sürçmesi yaşayarak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EVLENİRKEN BİR DEFA 'EVET' DİYORSUN DÜNYAN KARARIYOR"

Yayında, 'Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela' dediği görüntüler, ti'ye alındı.

FATİH ÇITLAK KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Fatih Çıtlak, liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Lisans eğitimini ise İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.

Mehmet Fatih Çıtlak, İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programlarının yanı sıra pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü ismin Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sürdürdüğü Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden birisi arasında yer almaktadır.

İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularından olan Fatih Çıtlak, Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda yer almıştır. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan ünlü isim pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanı sıra kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazılar kaleme almaktadır.

Yabancı ve yerli ve sesli, görüntülü pek çok yapımda sanat danışmanlığı müzik yönetmenliği ve metin yazarlığı görevleri üstlenen bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Fatih Çıtlak halâ beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarına devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuğu bulunan Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır.

