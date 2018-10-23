Mehmet Öz, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu

Ekonomi dergisi Forbes tarafından 2013 yılında ‘Dünyanın En Etkili 100 İsmi’ sıralamasında yer alan Türk doktor Mehmet Öz, Çağla Şıkel’in konuğu oldu.

Sağlıklı beslenmenin uzun yaşam üzerindeki etkileri, stresin sağlığa etkisi gibi konularda ilgi çekici bilgiler veren Öz, program esnasında diyet yaparken düşülen hatalar ve kilo almaya sebep olan 5 önemli etkene değindi.

24 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak söyleşide ünlü doktor, kalp dostu yiyeceklerden, çocukların sağlıklı beslenmeleri için nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar geniş kapsamlı bilgiler verdi.

Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün hafta içi her gün 10.00’da FOX’ta.

