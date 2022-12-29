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  4. Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

29.12.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’i duymayan kaldı mı? Reyting rekorları kıran ve her geçen gün daha fazla izlenen MasterChef, seyirciye hem yemek yapmanın püf noktalarını öğretiyor hem de ekran başında keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. E tabi bu duruma en çok katkısı olanlar ise şüphesiz ki birbirinden eğlenceli şeflerimiz oluyor! Peki, sen programı izlerken "Acaba ben hangi şef olurdum ya?" diye düşünüyor musun?

Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

İşte bugün tam olarak bu soruya yanıt veriyoruz! Eğer "Hangi şef bana benziyor?" sorusunu sıklıkla soruyorsan testi çözebilir ve cevabını öğrenebilirsin!

Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

1/9

Seni daha iyi tanıyabilmemiz için bize yaşını söyler misin?

Seni daha iyi tanıyabilmemiz için bize yaşını söyler misin?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
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Cinsiyetin nedir?

Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
3/9

Kolay bir soru ile başlayalım... Sence sen duygusal mısın?

Kolay bir soru ile başlayalım... Sence sen duygusal mısın?
Hayır, hiç duygusal değilim.
Çok duygusalım. Hemen her şeye duygulanırım.
Yerine göre duygusal olduğumu söylerler ama çok fazla da duygusal sayılmam.
Duygularımı kontrol altında tutarım, hiç belli etmem.
Duyguları benden daha iyi belli eden yoktur.
Bazen duygulanırım...
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Kimono diye bir kıyafeti daha önce duydun mu? Tercih edeceğin bir kıyafet mi?

Kimono diye bir kıyafeti daha önce duydun mu? Tercih edeceğin bir kıyafet mi?
Evet duydum ama hiç benlik değil.
Duydum, eğer kültürel bir seyahate çıkarsam tercih edebilirim.
Duydum ve sık sık kullanıyorum.
Duydum ama ilgilenmiyorum.
Yani bilmeyen yok diye düşünüyorum. Kendime yakıştırdığım söylenemez.
Kimonoyu çok eskiden beri giyiyorum. Dolabımda bir sürü var.
Duymadım.
5/9

Hangi şefimizin giyim tarzı sana daha yakın geliyor?

Hangi şefimizin giyim tarzı sana daha yakın geliyor?
Danilo Şef
Mehmet şef
Somer Şef
Hepsi
Hiçbiri
6/9

Sinirli misin? Her şeye çok çabuk kızar mısın?

Sinirli misin? Her şeye çok çabuk kızar mısın?
Evet
Hayır
Bazen
7/9

En çok hangi yemek tarzını seversin?

En çok hangi yemek tarzını seversin?
Ev yemeği
Pide
Pizza
Sushi ve noodle
Balık
Kebap
Makarna
8/9

Çok beğendiğin bir yemek olduğunda kendini kontrol etmeden çok fazla yer misin?

Çok beğendiğin bir yemek olduğunda kendini kontrol etmeden çok fazla yer misin?
Evet, kendimi hiç kısıtlamam!
Hayır, ne kadar yemem gerektiğini bilirim. Porsiyonlara ayırırım.
Ben birkaç kaşıkta doyanlardanım.
Hiçbiri...
9/9

Bir davete katılacak olsan hangi kıyafeti tercih ederdin?

Bir davete katılacak olsan hangi kıyafeti tercih ederdin?
Takım elbise
Pantolon ve ceket
Farklı, tarz kıyafetler
Spor giyim

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Masterchef Personality Quiz

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