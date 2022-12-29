Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

1/9 Seni daha iyi tanıyabilmemiz için bize yaşını söyler misin? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+

2/9 Cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Ne fark eder?

3/9 Kolay bir soru ile başlayalım... Sence sen duygusal mısın? Hayır, hiç duygusal değilim. Çok duygusalım. Hemen her şeye duygulanırım. Yerine göre duygusal olduğumu söylerler ama çok fazla da duygusal sayılmam. Duygularımı kontrol altında tutarım, hiç belli etmem. Duyguları benden daha iyi belli eden yoktur. Bazen duygulanırım...

4/9 Kimono diye bir kıyafeti daha önce duydun mu? Tercih edeceğin bir kıyafet mi? Evet duydum ama hiç benlik değil. Duydum, eğer kültürel bir seyahate çıkarsam tercih edebilirim. Duydum ve sık sık kullanıyorum. Duydum ama ilgilenmiyorum. Yani bilmeyen yok diye düşünüyorum. Kendime yakıştırdığım söylenemez. Kimonoyu çok eskiden beri giyiyorum. Dolabımda bir sürü var. Duymadım.

5/9 Hangi şefimizin giyim tarzı sana daha yakın geliyor? Danilo Şef Mehmet şef Somer Şef Hepsi Hiçbiri

6/9 Sinirli misin? Her şeye çok çabuk kızar mısın? Evet Hayır Bazen

7/9 En çok hangi yemek tarzını seversin? Ev yemeği Pide Pizza Sushi ve noodle Balık Kebap Makarna

8/9 Çok beğendiğin bir yemek olduğunda kendini kontrol etmeden çok fazla yer misin? Evet, kendimi hiç kısıtlamam! Hayır, ne kadar yemem gerektiğini bilirim. Porsiyonlara ayırırım. Ben birkaç kaşıkta doyanlardanım. Hiçbiri...