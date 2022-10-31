Çocukluktan gelen travmaların var mı? Testin sonucu bu sorunun cevabını verecek

Peki, senin çocukluk travman var mı? Merak ediyorsan teste başlayalım! Ancak unutma ki bu test herhangi bir teşhis ya da tanı koymak amaçlı değildir. Eğer çocukluk travman olduğundan şüpheleniyorsan mutlaka profesyonel bir desteğe başvurmalısın.

Çocukluk travman var mı? 1/11 Seni biraz tanıyalım, cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Belirtmemeyi tercih ediyorum. 2/11 Peki, kaç yaşındasın? 18 yaş altı 18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45 yaş üstü 3/11 Çocukken istediğin şeyleri elde edebiliyor muydun? Evet elde edebiliyordum. Hayır, hiçbir istediğim olmuyordu. Her istediğim olmasa da çoğu istediğimi elde ediyordum. Zar zor olsa da bir şekilde elde ediyordum. 4/11 Ebeveynlerin sık sık kavga eder miydi? Evet, bir gün bile aksatmadan kavga ederlerdi. Hayır, bir kez bile kavga ettiklerini görmedim. Çoğu zaman kavga ederlerdi. Kavga etseler bile bana yansıtmazlardı. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. 5/11 Hiç şiddet gördün mü? Evet, maalesef. Hayır, hiç şiddet görmedim. Hatırlamıyorum. 6/11 Çocukken aşağılayıcı sözlere maruz kaldın mı? Evet Hayır Hatırlamıyorum. 7/11 Evlilikten korkar mısın? Sevdiğim bir insanla evleneceksem hiç korkmam. Yani bilmiyorum, karşımdakine nasıl güveneceğim? Evlilik bence hiç hoş bir şey değil. Evlilik kadar saçma bir şey yok. Hazır hissettiğimde evlenebilirim. Evlenmeyi düşünmüyorum. 8/11 Baban gibi biriyle evlenme düşüncesi sana nasıl hissettirir? Baskı altında ve kısıtlayıcı. Rahat, huzurlu. Bilmem, babamı tanıma şansım olmadı. İyi hissettirir. Neden babam gibi birisiyle evleneyim ki? Bazı özellikleri benzeyebilir ama tamamen aynısı olmasın. 9/11 Annen gibi olursan nasıl hissedersin? Onun gibi olmasam olmaz mı? Hay Hay! Canıma minnet. Bilmem, annemi tanıma şansım olmadı. Şimdiden annemin kopyasıyım. Onun gibi biri olmamak için çok uğraşıyorum. 10/11 Kendini sık sık yalnız hissediyor musun? Kimsem yok. Hayır, arkadaşlarım ve ailem bana yalnız hissettirmiyor. Ever, çoğu zaman. Asla yalnız hissetmem, mutlaka yanımda birisi olur. Yalnız kalmak benim tercihim. 11/11 Doğru kararlar alabiliyor musun? Hayır, alabildiğimi düşünmüyorum. Evet, alabiliyorum. Birisi beni desteklemediği sürece doğru karar aldığımı düşünmüyorum. Konudan konuya göre değişir. Bilmiyorum, bu zamana kadar benim yerime hep başkası karar aldı.