Mehmet Topal, Down Sendromlular için verdiği iftarda sanat ve spor dünyasını buluşturdu

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ADER) işlettiği Şişli Down Cafe’nin bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayan Mehmet Topal, ardından Etiler Tepsi Et’te verdiği iftarda Down sendromlu bireyleri ağırladı.İftar davetine futbol dünyasından Şener Özbayraklı, Aatif Chahechouhe, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gökhan Töre, Josef de Souza, Ümraniyespor kaptanı Emre Kaplan, Antalyaspor yardımcı antrenörü Ozan Demirköprülü, sanat dünyasından Mert Kılıç, Aslıhan Güner Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Başak Soysal, Metin Özülkü, Yavuz Seçkin, Dicle Seçkin, Tuğba Melis Türk, Su Kutlu, Aslıhan Karalar, Müjde Uzman, Hasan Yalnızoğlu, İlhan Şen, Selen Sevigen, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceyhan, Sitare Akbaş, Görkem Sevindik, Şilan Makal, Pelin Uluksar, Bora Cengiz, Jessica May ile siyasetçi Mehmet Sevigen katıldı.

İftarın ardından gitarıyla sürpriz yapan Metin Özülkü’nün şarkılarına, Down Sendromlu gençlerden oluşan büyük bir vokal grubu eşlik etti. Gençlerin isteğini kırmayan ünlü isimler de koroya dahil olunca ortaya eğlenceli bir sahne performansı çıktı.

MEHMET TOPAL: UNUTULMAYACAK BİR AKŞAM OLDU

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolunda ilerleyen ve UEFA A Lisansı’nı alan Mehmet Topal, organize ettiği iftarda, “Öncelikle bütün kardeşlerimizin Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü canı gönülden kutluyoruz. Bu akşam burada çok güzel dostlarımız ve arkadaşlarımız vardı. Bu özel kardeşlerimizle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Hem onlar hem de bizim için unutulmayacak bir akşam oldu. Gelen bütün misafirlerimize, dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah bu tür güzel organizasyonlarımıza devamı edeceğiz” dedi.

Down Cafe’ye olan ilginin artması gerektiğini vurgulayan Mehmet Topal, “Çünkü onlar çalışarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Down Cafe diye Mecidiyeköy’de çok güzel bir kafeleri var. Fırsat buldukça insanlarımız oraya davet ediyoruz. Onlarla orada bir sohbet etmek bile çok ayrı bir zevk" dedi.

MEHMET TOPAL İÇİN SEMA PERFORMANSI

Geceye katılan Down Cafe çalışanlarından 26 yaşındaki Mustafa, iftar saati yaklaşırken semazen kostümüyle davetlilere bir performans sergiledi. Sema törenlerini, yakın zamanda kaybettiği babası sayesinde keşfedip takip etmeye başladığını söyleyen Mustafa, "Bu benim kalabalık önünde ilk sema dönüşüm, heyecanlıyım, bu sürprizimi Mehmet Topal abime hediye ediyorum’ dedi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Düzenlenen organizasyonda bir de sürpriz evlilik teklifi yaşandı. Oyuncu Pelin Uluksar, Down sendromlu Serkan ile Eyüp ile bir araya geldi. Pelin Uluksar’a Eyüp ile Serkan, evlilik teklifinde bulundu. Serkan’ın Beşiktaşlı, Eyüp’ün Galatasaraylı olduğunu öğrenen ünlü oyuncu. Fenerbahçe taraftarı olduğunu bu yüzden evlilik tekliflerini kabul edemeyeceğini esprili bir dille iletti. Bunun üzerine Eyüp ile Serkan, diğer davetlilerden buldukları Fenerbahçe logolu yüzükleri alarak teklifleri yinelemeleri herkesi güldürdü

Down Cafe çalışanlarının yakından tanıdığı oyuncu Tuğba Melis Türk, kendisi ile aynı adı taşıyan Tuğba ile hatıra fotoğrafı çektirirken uzun uzun sohbet etti.

Futbolcu Salih Uçan, Mehmet Topal ve Metin Özülkü ile aynı masada oturan Down Cafe çalışanı Görkem, uzun futbol sohbetinin ardından ünlü isimlere "Bizim kafeye gelin size yemek ısmarlayayım" dedi. Görkem'in davetine Salih Uçan'ın "Kaç kişi gelebiliriz?’ sorusu üzerine Görkem’in ‘Sadece 3 kişi, kalabalık gelmeyin’ yanıtı masadakileri kahkahaya boğdu.

Usta müzik adamı Metin Özülkü, Down sendromlu Ozan Gürmen ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Özülkü, kendisinin hayranı olduğunu öğrendiği Gürmen ile yakından ilgilendi. ‘Seninle Olmak Var Ya adlı şarkıyı Metin Özülkü ile birlikte yaptık’ diyen Ozan’a, usta müzik adamı ‘Bu şarkının gerçek eser sahibi bu genç’ diyerek Down Cafe çalışanını onurlandırdı. Ozan ardından Meti Özülkü’ye “Çok mutluyum, benim için büyük sürpriz oldu. Bilmiyordum burada olduğunuzu. Siz çok kıymetli ve değerlisiniz. Şarkılarınızı çok seviyorum. 90’lar tarihini Metin Özülkü’den öğrendim, bütün şarkılarını ezbere biliyorum” dedi.

SANAT DÜNYASINDAN DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Oyuncu Müjde Uzman: “Popülerlik, tanınmışlık, bilinirlik ne derseniz deyin bunların hepsinin bir fayda için kullanılması gerektiğini düşünen bir insanım olarak bu organizasyonun çok güzel ve farkındalık yaratan bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Çünkü günün sonunda hepimiz insanız. Hepimizin birbirine destek olması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Organizasyonu düzenleyen Mehmet ve Selda Topal çiftine ve buraya gelen herkese çok teşekkürler’.Şişli’deki kafeye de bu vesileyle herkesi davet etmek istiyorum. Oranın desteğe ve ilgiye ihtiyacı var. Ben sık sık gideceğim"

Oyuncu Melisa Döngel: “Çok güzel bir günde, çok güzel insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Gerçekten dünya onların farkıyla ve sevgisiyle dönüyor ve büyüyor. İçlerinde çok saf ve çok güzel bir sevgi var. Biz de bugün o sevgiyle yan yana gelebilme ve o sevgiyi tadabilme şansı elde ettik. Umarım bütün insanlar bu sevginin ve farkındalığın farkına varır"

Oyuncu Yavuz Seçkin: “Bugün çok değerli sanatçılar, futbolcular, güzel insanlarla birlikte Down Cafe’nin kapanmaması için, hep açık kalması için bir aradayız. Güzel dileklerde bulunduk. Güç verdik. Gideceğiz artık. Tostlarını yiyeceğiz, ayranlarını ve taze sıkma portakal sularını içeceğiz ama elimiz boş çıkmayacağız. Onları destekleyeceğiz. Down Cafe hep açık kalsın"

Oyuncu İlhan Şen: “Ben dünyanın bütün renkleriyle bir bütün olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde de yaşıyorum. Set yoğunluğum ne kadar dolu olsa da vaktim el verdiğince etrafımdaki renklerin parlaması için elimden geleni yapıyorum. Selda ve Mehmet’in beni de davet etmesine çok mutlu oldum. Uzun zamandır bu kadar içten ve samimi bir ortamda bulunmamıştım. Down sendromlu arkadaşlarımızın mutluluğu bizim yüzümüzü daha çok güldürdü. Onlar için her zaman varım”

Geceye futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile katılan oyuncu Şilan Makal ise “Destek için buradayız. Umarım ki onların kalbindeki sonsuz sevgi, içlerinde zerre kötülük olmayan kalpleri dünyaya ilham olsun” şeklinde konuştu.