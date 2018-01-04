Mehmetçik Kut’ül Amare'nin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstleneceği, Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı yeni dizi tanıtımıyla da merak uyandırdı. Dizinin başrollerini ise Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, İsmail Hakkı Ürün, Serdar Gökhan ve Cavit Çetin Güner gibi isimler paylaşıyor.

1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İngilizleri bozguna uğrattığı son büyük zaferi olarak kayıtlara geçen Kut’ül Amare Kuşatması yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Konya’da kurulan dev platoda çekimleri yapılan tarihi proje zorluklar içinde kazanılan bu büyük zaferi anlatacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin başrolünde daha önceden Diriliş Ertuğrul kadrosunda izlediğimiz Serdar Gökhan, Kaan Taşaner gibi isimler yer alacak.

MEHMETÇİK KUT’ÜL AMARE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İlker Aksum gibi oyuncuların paylaşacağı Mehmetçik Kut’ül Amare 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.

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