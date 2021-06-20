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Meksika'da kan donduran katliam: 14 ölü, 3 yaralı

20.06.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde silahlı bir grup tarafından farklı noktalarda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'da kan donduran katliam: 14 ölü, 3 yaralı

Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Rio Bravo’dan ABD’nin Teksas eyaleti sınırında yer alan Reynosa şehrine gelen silahlı grup, dün birden fazla noktada düzenlediği silahlı saldırılarda sivilleri katletti. Saldırılarda 14 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Silahlı grubun, ilk olarak Bienestar Mahallesi’nde 3 kişilik bir aileyi öldürerek kamyonetlerine el koyduğu aktarılırken, saldırganların daha sonra 20 metre ilerideki bir dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu ve dükkan sahibi ile bir müşteriyi öldürdüğü belirtildi.

İNŞAATTAKİ İŞÇİLERİ KATLETTİLER

Saldırganların, dükkana düzenledikleri saldırının ardından bir sokak ileride ise aracında seyahat eden 70 yaşındaki bir adamı öldürdüğü ifade edildi. Yaşlı adamı katleden saldırganların, daha sonra Almaguer Mahallesi’ne yöneldiği ve burada inşaatta çalışan 3 işçi de dahil olmak üzere toplam 6 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

2 KADINI REHİN ALDILAR

Almaguer Mahallesi’ndeki saldırının ardından 2 kadını rehin alan saldırganların, Rio Bravo’ya doğru kaçmaya başladıkları sırada güvenlik güçleri tarafından yerlerinin tespit edildiği aktarıldı. Otoyolda seyir halindeyken güvenlik güçleri ile çatışan saldırganlardan 1’si vurularak etkisiz hale getirilirken, grubun geri kalanı ise kaçmayı başardı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Rehin alınan 2 kadının kurtarıldığını belirten yetkililer, ordu, Ulusal Muhafız, ve eyalet polisi tarafından kaçan saldırganları bulmak için operasyon başlatıldığını aktardı. Reynosa şehrinde ise güvenlik güçlerinin devriyeleri sıklaştırdığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika silahlı saldırı

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