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Meksikalı çeteden korkunç infaz! 20 kişi sıraya dizildi: Buranın sahibi zaten var

02.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı kartel üyelerinin rakip çete üyeleri tarafından infaz edildiği görüntüler infial yarattı. Dizlerinin üzerine çöktürülen 20 kişiye öldürülmeden önce ''Buranın zaten bir sahibi var'' denilip kurşuna dizildiği belirtiliyor.

Meksikalı çeteden korkunç infaz! 20 kişi sıraya dizildi: Buranın sahibi zaten var

Los Tlacos üyeleri tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Guerreros Unidos kartelinin bir parçası olan La Bandera üyeleri infaz edildi.

Rakip bir çete tarafından kurşuna dizilen kişilere hitaben konuşma yapan Los Tlacos karteli, ''Bu meydanın zaten bir sahibi var. Bunlar masum insanlara şantaj yapan, kadınları öldüren kişiler. Şehri terörize eden çöpler'' diyor.

Toplu infaz edilen kişilere öldürülmeden önce maskeli bir adamın, rakip çete üyelerinin kafasına tabancasını doğrulttuğu, adlarının, patronlarının kim olduğu ve ne yaptıkları soruluyor.

20 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri, Meksika'nın güneyindeki Geurrero eyaletinde artan şiddetin bir parçası olarak gösteriliyor.

BELEDİYE BAŞKANININ OFİS ÖNÜNE CESETLER ATILDI

Öte yandan El Pais gazetesine göre kartel, videonun yayınlanmasından saatler önce Iguala belediye başkanı David Gama Pérez'in ofisinin önüne parçalanmış dört ceset attı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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