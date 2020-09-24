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Mel Gibson kararını verdi: The Passion of the Christ 2 geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mel Gibson, çok tartışılan The Passion of the Christ filminin devamı için hazırlıklara başladı.

Mel Gibson kararını verdi: The Passion of the Christ 2 geliyor

Ülkemizde Tutku - İsa Mesih'in Çilesi adıyla vizyona giren Mel Gibson filmi The Passion of the Christ’ın devam filmi geliyor. Film hakkında konuşan ilk filmin başrolü Jim Caviezel'a göre: "Mel Gibson'dan tarihin en büyük filmi geliyor."

Tutku – İsa Mesih’in Çilesi, İsa Mesih’in Çile olarak bilinen ve ölmeden önceki son 12 saatini anlatan zaman dilimini konu ediniyordu. Daha çok oyunculuğuyla tanınan Mel Gibson’ın yönettiği film, vizyona girdiği 2004 yılında büyük bir başarıya imza attı. 30 milyon dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında 612 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti.

Tartışmalara yol açan ve ses getiren yapımın yeni bir devam filminin geleceği birkaç yıldır konuşuluyordu. Nihayet bu bilgi filmin yıldızı Jim Caviezel tarafından daha net şekilde doğrulandı. Breitbart News ile yaptığı röportajda Caviezel, filmin yolda olduğunu söyledi. Filmin adının The Passion of the Christ: Resurrection (Tutku – İsa Mesih’in Çilesi: Diriliş) olacağını söyleyen Caviezel, dünya tarihinin en büyük filmi olacağını sözlerine ekledi.

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İlk filmin başrol oyuncusu Jim Caviezel, 2018 yılında da benzer laflar ederek devam filminin geleceğini iddia etmişti.

2016 yılından bu yana Mel Gibson ve Randall Wallace tarafından geliştirilmekte olan yapımın, Jim Caviezel’ın söylediği kadar iyi olup olmayacağı hakkında önümüzdeki aylarda daha net bir fikir edinebileceğiz gibi duruyor.

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