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Melek Mosso'dan sarılmak isteyen Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye ilginç sözler: Sonra sıkıntı olmasın

25.06.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Melek Mosso konseri sırasında ilginç anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso konserde sahneye çıkarak kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi.

Melek Mosso'dan sarılmak isteyen Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye ilginç sözler: Sonra sıkıntı olmasın

Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti.

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SARILMAK İSTEYİNCE İMALI YANIT!

Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.

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BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Haziran ayında Melek Mosso Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlen Kiraz Festivalinde konser vermişti. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise sahneye çıkarak Mosso'yla birlikte şarkı söylemiş ve ünlü şarkıcıya sarılmıştı. Konserin ardından gelen tepkiler nedeniyle ise Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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