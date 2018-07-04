Meleklerin Aşkı 1. bölüm 2. fragmanı: Önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun!

Show TV’nin 5 Temmuz Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi “Meleklerin Aşkı”ndan bir fragman daha geldi. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

MELEKLERİN AŞKI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fragmanlarıyla şimdiden adından söz ettiren Meleklerin Aşkı’nın birinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yağmur (Berkay Hardal), Melek’ten (Gülper Ödemir) hoşlandığını itiraf ederken, Rukiye’nin (Oya Başar) alevler içinde kaldığı anlar heyecanı yükseltiyor. Melek’in Yağmur’a, “Kendi canını tehlikeye atıp, onca alevin ve dumanın içine dalıp önce annemin sonra da benim canımı kurtardın!” sözleri dikkat çekerken, Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) yaktığı ağıt eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Melek’in arkadaşının Yağmur’a hayran kaldığı, Rukiye ile Melek’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Yağmur, Çekilmezlerin evine bakıcı olarak giriyor.

