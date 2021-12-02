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Melih Gökçek'in FETÖ iddiası geceye damga vurdu! Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

02.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in iddiaları geceye damga vurdu. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Gökçek'in "Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarca FETÖ'cü var" ifadeleri gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına çıktı. Gökçek, FETÖ ve Mansur Yavaş'la ilgili gündem yaratan iddialarda bulundu.

Melih Gökçek, 15 Temmuz'da ilk tepki gösterenlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "FETÖ'nün adayları kimdir diye kitabımda var." dedi.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DE BENİM DÖNEMİMDEN KALAN FETÖ'CÜLER VAR"

Gökçek, belediyede hâlâ FETÖ'cülerin olduğunu iddia ederek, "Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur Yavaş'a yapmış olduğu bir baskı var" ifadesini kullandı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan "Bir dakika! Bir dakika!" diyerek araya girdi. Hakan'ın “Neden temizlemediniz?” sorusu karşısında Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı suçladı.

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Hakan, elde net kanıt olmadan FETÖ'cü diye kişileri suçlamanın doğru olmadığını belirtti.

Gökçek ise elinde belgeler olduğunu savunarak suçlamalarını sürdürdü.

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