Melih Gökçek'in FETÖ iddiası geceye damga vurdu! Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına çıktı. Gökçek, FETÖ ve Mansur Yavaş'la ilgili gündem yaratan iddialarda bulundu.

Melih Gökçek, 15 Temmuz'da ilk tepki gösterenlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "FETÖ'nün adayları kimdir diye kitabımda var." dedi.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DE BENİM DÖNEMİMDEN KALAN FETÖ'CÜLER VAR"

Gökçek, belediyede hâlâ FETÖ'cülerin olduğunu iddia ederek, "Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur Yavaş'a yapmış olduğu bir baskı var" ifadesini kullandı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan "Bir dakika! Bir dakika!" diyerek araya girdi. Hakan'ın “Neden temizlemediniz?” sorusu karşısında Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı suçladı.

Hakan, elde net kanıt olmadan FETÖ'cü diye kişileri suçlamanın doğru olmadığını belirtti.

Gökçek ise elinde belgeler olduğunu savunarak suçlamalarını sürdürdü.



