Melih Mahmutoğlu: Herkesi yenecek güçteyiz

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde sarı-lacivertli taraftarlar ile bir araya geldi.

Düzenlenen imza günü öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Sezonun en önemli yerine geldik. Play off turu başlayacak. Normal sezonun son maçını da kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Puan durumunda ne kadar değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta. Gerçekten play off turuna kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin" diye konuştu.

"LİGDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımın gayet güzel oynadığını ifade eden Melih Mahmutoğlu, "Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da Play-Off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-Off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah play off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak play off turuna hazır olacağız" şeklinde konuştu.