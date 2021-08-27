Melike Öcalan'dan duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

Oyuncu ve sunucu Melike Öcalan (41), eski partneri Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yıl dönümünde andı.

"BİR ÖMRE YETMEYECEK KADAR GÜZEL ANILAR"

Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.



Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de İstanbul'da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda, "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediği ortaya çıkmıştı.



