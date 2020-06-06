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Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden '2. Sayfa' programına bağlandı ve eski partneriyle ilgili bir anısını anlattı.

Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz açıklaması

‘Sabah Şekerleri’ programıyla ünlenen Melike Öcalan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 40 yaşındaki sunucu, 2. Sayfa adlı programında, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlattı. Melike Öcalan, “Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz” dedi.

Öcalan, “Vatan hep ‘Baba olmak istemiyorum’ derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. ‘Sen doğurursun ben dayı olurum’ derdi. ‘Ben de çok istiyorum anne olmayı’ derdim” açıklamasında bulundu. Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz, 2000 yılından itibaren ‘Sabah Şekerleri' olarak anılan programların bayrak isimleri olmuşlardı.

Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Vatan Şaşmaz, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı.

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