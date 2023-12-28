Melike Şahin'in yılbaşı gecesi konserinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyanın dilinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şarkıcı Melike Şahin'in öğretmenler için sahne alacağı konser iptal edilmişti. Melike Şahin ve İBB arasında bu yüzden gerilim yaşanmış şarkıcı büyük tepki görmüştü.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Şahin yılbaşı gecesinde de bir konser verecek.

Melike Şahin'in bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı bilet fiyatının çok fazla olduğunu söyleyerek "Bu kendini beğenmişlik ne ya", "Bu fiyat abartı gözlerime inanamadım", "Sanki Beyonce" yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise etkinliğin yemekli olması sebebiyle fiyatı normal olduğunu söyledi.

Şahin'in çıkacağı konserin fiyatı 12.500 TL.







