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Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın'ın yıllar önceki hali şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

22.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Issız Adam ve Leyla ile Mecnun gibi yapımlarla tanıdığımız oyuncu Melis Birkan uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Aras Aydın'la evlendi. Melis Birkan ile dünya evine giren Aras Aydın'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Aydın'ın hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. İşte detaylar!

Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın'ın yıllar önceki hali şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Uzun bir süredir birlikte olan Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi. Çifti, mutlu gününde oyuncu arkadaşları ve sevdikleri yalnız bırakmadı. Issız Adam filmi ile tanıdığımız Melis Birkan ömrünü Aras Aydın ile birleştirdi. Bir çok dizide izlediğimiz Aras Aydın'ın eski hali ortaya çıktı. Oyuncunun hayranları Aras Aydın'ı tanımakta güçlük çekti. İşte Aras Aydın'a dair merak edilenler!

ARAS AYDIN'IN YILLAR ÖNCEKİ HALİ ŞAŞKINLIK YARATTI!

Aras Aydın bu zamana kadar pek çok yapımda rol aldı. Oyunculuğa "Öğretmen Kemal" dizisi ile başlayan Aras Aydın'ın yıllar önceki halini görenler gözlerine inanamadı.

Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın'ın yıllar önceki hali şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın şu sıralarda gündemde yer alıyor. Aras Aydın'a dair her detay araştırılıyor. İşte Aras Aydın'ın yıllar önce oyunculuğa ilk başladığı zamanlardaki o hali...

Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın'ın yıllar önceki hali şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın'ın yıllar önceki hali şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı. 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

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Aras Aydın Melis Birkan
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