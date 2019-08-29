Melis Buse Betkayan'dan Can Yaman açıklaması

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Adı uzun zamandır 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Demet Özdemir'le anılan yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında konuştu.

Melis Buse Betkayan, son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Yaman için, "Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu, bize bakıyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. O zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş" dedi.

Melis Buse Betkayan ayrıca estetikli haliyle görenleri şaşırttı.



