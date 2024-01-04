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  4. Melis Buse Betkayan ile ayrılıp barışan Reşit Bozdağ'dan kürtaj iddiası! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın adı kafaları karıştırdı

Melis Buse Betkayan ile ayrılıp barışan Reşit Bozdağ'dan kürtaj iddiası! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın adı kafaları karıştırdı

04.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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Kısmetse Olur yarışması ile kazınan Melis Buse Betkayan bir küs bir barışık olduğu fenomen Reşit Bozdağ ile sık sık gündeme geliyor. Birbirlerine sürekli küfür ederek, suçlamalarda bulunan ikiliden Bozdağ kendisinden habersiz hamile olan sevgilisinin kürtaj olduğunu iddia ederken Mehmet Ali Erbil'in yeniden barıştığı Gülseren Ceylan'ın adını paylaşmasıyla gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. İkili bir küs bir barışık ilişkilerinden skandal açıklamalara imza atıyor.

Reşit Bozdağ bu sefer önce aldatılma iddiası sonrasında da kürtaj iddiasında bulunduğu paylaşımlarla dikkat çekti.

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Öyle ki Cumhurbaşkanı'a seslenerek yardım da istedi fenomen isim. Ancak tüm bu paylaşımlarda ilginç bir detay vardı.

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Reşit Bozdağ paylaşımında Mehmet Ali Erbil yeniden poz veren Gülseren Ceylan'ın adını anarak kafaları karıştırdı.

Ekran Alıntısı

Bozdağ "Merdiven altı yerlerde çocuğumu aldırdı develete sığınıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

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