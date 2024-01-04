Melis Buse Betkayan ile ayrılıp barışan Reşit Bozdağ'dan kürtaj iddiası! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın adı kafaları karıştırdı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. İkili bir küs bir barışık ilişkilerinden skandal açıklamalara imza atıyor.

Reşit Bozdağ bu sefer önce aldatılma iddiası sonrasında da kürtaj iddiasında bulunduğu paylaşımlarla dikkat çekti.



Öyle ki Cumhurbaşkanı'a seslenerek yardım da istedi fenomen isim. Ancak tüm bu paylaşımlarda ilginç bir detay vardı.

Reşit Bozdağ paylaşımında Mehmet Ali Erbil yeniden poz veren Gülseren Ceylan'ın adını anarak kafaları karıştırdı.

Bozdağ "Merdiven altı yerlerde çocuğumu aldırdı develete sığınıyorum" sözleriyle dikkat çekti.





