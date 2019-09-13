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Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur programında tanışan Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi. İkilinin arasındaki tartışma izleyenleri şoke etti.

Melis Buse Betkayan, modaratörlüğünü yaptığı programda Kısmetse Olur yarışmasından Semih Kurtulmuş ve Nur Erkoç'un bir dönem birlikte olduğunu söyledi. Nur ile evli olan Batuhan Cimilli ise bu açıklamalardan sonra çektiği videoda Betkayan'a ölüm tehditleri yağdırdı. Sosyal medyada birbirine giren ikili, bugün canlı yayında karşı karşıya geldi.

CANLI YAYINI TERK ETMEK İSTEDİ

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Sosyal medyada birbirine giren ikili canlı yayında karşı karşıya geldi. Birbirine hakaret ve tehditler yağdıran ikili canlı yayında yan yana getirilmedi. Cimilli'nin "Öncelikle bir özür dilemek istiyorum ama Melis'ten değil o videoyu izleyenlerden. Kaç gündür uyku uyumuyorum. Çünkü başımda Melis gibi bir bela var" sözlerini duyan Betkayan canlı yayını terk etmek istedi.

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Canlı yayında açıklama yapan Batuhan Cimilli, "Hakkımızda para ve ev için evlendiler, diye yorumlar yapıldı. Biz bunun için evlenmiş olsak bir sene evli kalır çocuk da yapmaz boşanırdık. Ben Melis'in açıklamalarını duyunca cinnet geçirdim. Yanımda olsa çok farklı şeyler olurdu. Melis öyle şeyler söyledi ki ben sizi arayarak kendimi size ifade etmek istedim" dedi.

Nur Erkoç ile boşanma kararı alan Batuhan Cimilli, hakkında çıkan ihanet iddialarına ise kaçamak cevap vererek konuyu kapattı.

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Melis Buse Betkayan Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan batuhan cimilli

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