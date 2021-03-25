Melis İşiten ile Sergen Deveci aşk yaşıyor

Melis İşiten, 2014'te evlendiği meslektaşı Uraz Kaygılarıoğlu ile evliliğini 5 yıl sonra noktalamıştı. İşiten'in bu birlikteliğinden de Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Kaygılaroğlu'nun, Berrak Tüzünataç ile aşkını ilan etmesinden sonra, İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdığı ortaya çıktı.

"ÖPÜNCE GEÇER DİYORUM"

İşiten, aşkını Instagram hesabından haykırdı. Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" ifadelerini kullandı.

İşiten, bir ay önce Sergen Deveci'nin Youtube kanalındaki Talk Show'una katılmıştı.

