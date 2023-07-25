Melis Sezen son pozlarıyla büyüledi! Aldığı kilolar dikkat çekti

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen en son Gülcemal dizisinde rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğu ile ilgi odağı olan Sezen son pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Başarılı isim dizisinin final yapmasının ardından tatilden paylaşım yaptı. Melis Sezen'in fotoğraflarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin takipçileri paylaşıma "Kilo almışsınız biraz", "Çok güzelsiniz", "Kilo almışsınz", "Deniz kızı" yorumlarında bulundu.

Yunanistan'a tatile giden güzel oyuncunun pozlarını beğenenlar arasında Melisa Döngel, Zeynep Alkan ve Sümeyye Aydoğan da yer aldı.



