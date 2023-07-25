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Melis Sezen son pozlarıyla büyüledi! Aldığı kilolar dikkat çekti

25.07.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Sezen son pozlarıyla büyüledi. Ünlü ismin takipçileri Sezen’in son pozlarına “Kilo almışsın” yorumlarında bulunda.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen en son Gülcemal dizisinde rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğu ile ilgi odağı olan Sezen son pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Başarılı isim dizisinin final yapmasının ardından tatilden paylaşım yaptı. Melis Sezen'in fotoğraflarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

melis-sezen-pozlarıyla-büyüledi

Ünlü ismin takipçileri paylaşıma "Kilo almışsınız biraz", "Çok güzelsiniz", "Kilo almışsınz", "Deniz kızı" yorumlarında bulundu.

melis-sezen-son-pozlarıyla-nefes-kesti

Yunanistan'a tatile giden güzel oyuncunun pozlarını beğenenlar arasında Melisa Döngel, Zeynep Alkan ve Sümeyye Aydoğan da yer aldı.

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