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Melis Sezen sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

06.05.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen güzelliğiyle adeta büyülüyor. Oyunculuğu çok beğenilen Melis Sezen sosyal medya hesabından sütyensiz pozunu paylaştı. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Melis Sezen sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük çıkış yakalayan Melis Sezen güzelliği ile de sık sık gündem oluyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde rol alan Sezen sosyal medya hesabından sütyensiz pozunu paylaştı.

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26 yaşındaki Melis Sezen'in göğüs dekolteli pozuna adeta beğeni yağdı. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Mükemmelsin", "Güzelliğin der susarım", "Sen en güzelsin", "Uzun kirpikli kız" yorumlarında bulundu.

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Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ekranlara merhaba diyen Sezen'in fotoğrafını beğenenler arasında Derin Talı, Defne Samyeli ve Sümeyye Aydoğan da yer aldı.

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İlk başrol deneyimini Leke dizisinde yaşayan güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Sevgili Geçmiş, Bizim İçin Şampiyon, Ya İstiklal Ya Ölüm, Mucize 2:Aşk da bulunuyor.

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