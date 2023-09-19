Melis Sezen yazı bitiremedi! Bikinili pozlar geldi

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Venedik’e giden Melis Sezen buradaki hareketleri ve iddialı kıyafetiyle dikkat çekmişti. Sonbahar paylaşımlarının aksine güzel oyuncudan yaz pozları geldi.
"Kim demiş yaz bitti?" diyen Melis Sezen bikinisinin üstüne giydiği beyaz gömleğiyle pozlar verdi.
Sezen'in pozlarına hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları geldi.