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Melis Sezen yazı bitiremedi! Bikinili pozlar geldi

19.09.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Venedik Film Festivali pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu yazı bitirmediğinin mesajını bikinili pozlarıyla verdi.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Venedik’e giden Melis Sezen buradaki hareketleri ve iddialı kıyafetiyle dikkat çekmişti. Sonbahar paylaşımlarının aksine güzel oyuncudan yaz pozları geldi.

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"Kim demiş yaz bitti?" diyen Melis Sezen bikinisinin üstüne giydiği beyaz gömleğiyle pozlar verdi.

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Aylık kazancı sosyal medyayı salladı! Aylık kazancı sosyal medyayı salladı!

Sezen'in pozlarına hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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Melis Sezen sosyal medya Caner Cindoruk film festivali

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