Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü! 'Ateşli anne uyarısı'

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren ünlü isim, sevgilisi ile evlendiklerini birkaç kare paylaşarak takipçilerine duyurmuştu.

'ATEŞLİ ANNE UYARISI'

Gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraf paylaştı. Melisa Aslı Pamuk fotoğrafa, 'Ateşli anne uyarısı' notunu düştü.

33 yaşındaki oyuncunun karelerine yorum ve beğeni yağdı.