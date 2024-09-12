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Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü! 'Ateşli anne uyarısı'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 21:10
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Paris'te futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenmişti. Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bebek beklediği de ortaya çıkmıştı. Bebek göründü. Ünlü oyuncu belirginleşen göbeğiyle bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren ünlü isim, sevgilisi ile evlendiklerini birkaç kare paylaşarak takipçilerine duyurmuştu.

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'ATEŞLİ ANNE UYARISI'

Gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraf paylaştı. Melisa Aslı Pamuk fotoğrafa, 'Ateşli anne uyarısı' notunu düştü.

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33 yaşındaki oyuncunun karelerine yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı evlilik
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