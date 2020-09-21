Melisa Döngel cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Giydiği seksi büstiyeri ve göz makyajıyla dikkat çeken Döngel hayranlarını mest etti.

Melisa Döngel'in özellikle göz makyajı hayranlarının büyük beğenisini topladı. Pek çok takipçisi güzel oyuncuya "Gözlerin çok güzel" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Bir arkadaşıyla birlikte mağaza mağaza gezen Döngel, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Güzel oyuncu, kot pantolon ve büstiyer tercih ederken sütyen takmaması da gözlerden kaçmamıştı.