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Melisa Döngel'den gece gece bikinili paylaşımlar

18.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisiyle ünlenen Melisa Döngel DJ Guido Senia ile aşk dedikodularıyla gündemdeydi. Döngel'den dikkat çeken pozlar geldi.

Melisa Döngel'den gece gece bikinili paylaşımlar

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Oyuncu Melisa Döngel yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Gece yarısı havuza giren Döngel bikinili pozlarını paylaşıp "Gece gece sıcak havuz keyfi mi?" yorumunda bulundu.

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Hayranları Döngel'e yorum ve beğeni yağdırdı.

Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu ve ilişkilerinin kısa sürdüğü iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti.


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Melisa Döngel
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